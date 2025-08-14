Hatay'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Bektaşlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yer ekibiyle, 5 arazöz ve 2 helikopter sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel