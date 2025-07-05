Hatay'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Hatay'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti. Yangın, Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıktı ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangın söndürme helikopterleri de sabah saatlerinde çalışmalara katıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Dün Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 9 yayla tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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