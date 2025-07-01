Hatay'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

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Hatay'ın Antakya ilçesindeki orman yangınına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek 3 mahalleye sıçradı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle Oğlakören ile Üçgedik Mahallelerine de sıçrayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangının devam ettiği Alahan Mahallesi'ne giderek incelemelerde bulundu.

Masatlı'nın yangın bölgesinde ekiplerin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı sırada rüzgar şiddetini bir anda artırdı.

Dumanların sardığı bölgede yaşanan panik görüntülere yansıdı.

Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangını söndürme çalışmalarına evlerinin çatısına çıkan bazı mahalle sakinleri de hortumlarla sulama yaparak destek verdi. Bazı mahalle sakinleri ise yangının evlerine ulaştığını belirterek, gözyaşlarını tutamadı.

Jandarma ve polisin toplumsal olaylara müdahale araçlarının (TOMA) da destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

Dün Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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