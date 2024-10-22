Hatay'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki ormanlık alanında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 söndürme uçağı, 1 helikopter ve arazözlerle havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Küllü mevkiindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme uçağı, 1 helikopter ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.