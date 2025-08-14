Hatay'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Hatay'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangınına, bölgedeki engebeli araziye rağmen çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda çıktı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde, dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Engebeli arazi şartlarından dolayı ulaşım zorluğu yaşanan bölgede, iş makinaları tarafından yol açma çalışması yapıldı.

Bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Sabahın ilk ışıklarından itibaren karadan yapılan çalışmalara havadan da 5 helikopterle destek verildi.

Öte yandan, bir esnaf, bölgede görevli orman işçileri ve güvenlik güçlerine simit dağıttı.

Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmiş, 18 arazöz ve 470 personelle yangına müdahale edilmeye başlanmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Bu sefer de Muğla sallandı! İşte büyüklüğü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Başakşehir Konferans Ligi'nde turladı! İşte muhtemel rakipler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.