Hatay'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yangın söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.
Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel