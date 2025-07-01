Hatay'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Karaali Mahallesi'nde dün çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören, Üçgedik ve Alazi mahallelerine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Dört mahallede devam eden yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangının etkili olduğu mahallelerde söndürme çalışmaları dronla görüntülendi.

Görüntülerde, yangın söndürme helikopterinin alevlerin üzerine su bırakması, yer ekiplerinin ise hortumlarla alevlere müdahale etmesi yer alıyor.

Küle dönen bazı alanlardan tüten dumanlar da görüntülere yansıyor.

Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilmişti.