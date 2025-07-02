Hatay'da Orman Yangını Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Hatay'da kontrol altına alınan orman yangından etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Karaali Mahallesi'nde iki gün önce çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle çevreye yayılan orman yangını kontrol altına alındı.

Ekipler, yangından etkilenen mahallelerde soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Afet Koordinasyon Daire Başkanı Tuğrul Sezdirmez'in koordinesinde 20 kişilik ekip de mahallelerde hasar tespit çalışması gerçekleştiriyor.

Karaali, Oğlakören, Dikmece, Alazi, Üçgedik ve Alahan mahallelerindeki hasar tespit çalışmalarının gün sonunda tamamlanması planlanıyor.

Çalışma kapsamında şu ana kadar aralarında depo ve ahır olarak kullanılan 4'ü ağır hasarlı yapı olmak üzere 322 bina incelendi.

İnceleme sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Afet Koordinasyon Daire Başkanı Sezdirmez, orman yangınları sonrasında hasar tespit çalışmalarını yapmak üzere sahada olduklarını söyledi.

Sahada şu anda 20 ekiple çalışmaları yürüttüklerini anlatan Sezdirmez, "5 mahallede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Planımız bugün akşam itibarıyla hasar tespit çalışmalarını sonlandırmak. Bu aşamada bütün ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz." dedi.

Sezdirmez, buradaki çalışmanın deprem sonrası yaptıkları hasar tespitinden farklı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Burada arkadaşlarımız binaların ya da yapıların ne kadar ısıya maruz kaldığı, betonların dayanımı kaybedip kaybetmediği, yapısal noktada yapı türüne bağlı olarak ahşaptı, vesairedir yanıp yıkıldığı, onların fotoğraflarını alıyor ona göre az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı olmak üzere hasar derecelendirmelerini yapıyor ve süreçlerimizi tamamlıyoruz."

2 bin 500 kişi öğrenci yurtlarına yerleştirilmişti

Karaali Mahallesi'nde iki gün önce ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle 6 mahalleye daha sıçramıştı.

İki gün süren yangın nedeniyle 240 hane tedbiren boşaltılmış, 2 bin 500 kişi öğrenci yurtlarına yerleştirilmişti.