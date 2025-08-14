Hatay'da Orman Yangını Sebebiyle İki Mahalle Tahliye Edildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Eğribucak ve Bademli mahalleleri tahliye edildi. Toplamda 540 kişi güvenli bölgelere götürüldü.

1 MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde çıkan orman yangında tahliye edilen mahalle sayısı 2'ye yükseldi. Alevlerin yaklaştığı Yukarıbucak Mahallesi'nin ardından Bademli Mahallesi'nde oturanlar da tahliye edildi. Her iki mahallede tahliye edilen 540 kişi, güvenli bölgelere götürüldü. Yangına karadan 173 araç ve yaklaşık 470 personel ile müdahale devam ediyor. Bölge halkı traktör römorklarıyla ekiplere su taşımaya devam ediyor.

