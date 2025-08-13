Hatay'da Orman Yangını Nedeniyle Bir Mahalle Tahliye Edildi

BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam ediyor. Alevlerin yaklaştığı Yukarıbucak Mahallesi tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekiplerin karadan sürdürdüğü söndürme çalışmasına bölge halkı traktör römorklarıyla, bazı inşaat firmaları ise beton mikserleriyle destek veriyor.

HATAY,