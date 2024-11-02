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Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve havadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının bazı evlere sıçradığı belirtilirken, can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürdü.

Diğer ekiplerin de destek verdiği çalışmalarda havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye ara verildi.

"Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır"

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yangının Harlısu Mahallesi'ndeki bazı evlere sıçradığı belirtildi.

Yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü alanda tahliye tedbirlerinin alınmaya devam edildiği kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Jandarma ve emniyet birimlerine bağlı TOMA'lar da yangına müdahale etmektedir. Ayrıca çevre illerimiz Adana, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'ten yangına müdahale amacıyla araç ve personel görevlendirmesi talep edilmiştir. Harlısu mevkisinde yangının sıçradığı 4 eve müdahale edilerek yangın söndürülmüş olup aileler güvenli alana tahliye edilmiştir. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Yangına havadan ve karadan 152 araç ve 479 personel ile söndürme çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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