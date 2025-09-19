Haberler

Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Işıklı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Işıklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
