Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Aşağı Kepirce mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler yangını söndürdü.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel