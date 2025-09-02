Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Aşağı Kepirce mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler yangını söndürdü.???????

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü! Cinayet anı kamerada

AVM genel müdürü böyle öldürüldü! Cinayet anı kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek gözünü kararttı! Uğurcan Çakır için dev teklif

Dursun Özbek gözünü kararttı! 25 milyon euroluk dev teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.