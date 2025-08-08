Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Batıayaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel