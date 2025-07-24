Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, Işıklı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenememekle birlikte, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Işıklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel