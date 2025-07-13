Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

1) HATAY'DA ORMAN YANGINI

HATAY'da Habibi Neccar Dağı eteklerinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Antakya ilçesi Dağ Mahallesi Habibi Neccar Dağı eteklerinde saat 13.20 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevlere karadan ve havadan müdahale başlattı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

HATAY'da Habibi Neccar Dağı eteklerinde çıkan orman yangını, ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Zarar tespit çalışmalarının, soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılacağı belirtildi.

Görüntü dökümü

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- Orman yangını yaşanan bölgeden görüntüler

- Yangın söndürme helikopterin su aldığı görüntüler

- Yangın söndürme helikopterinin yangına müdahale ettiği anlar

Haber: Alican GÜMÜŞ/ Hatay, - Kamera: Hatay,

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2) KANDIRA'DA KAVGA: 2 YARALI

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan E.Ü. ve C.Ü. yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Akdurak Mahallesi Eğitim Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasından çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vurulan E.Ü. ve C.Ü. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından E.Ü. ile C.Ü. Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma gerçekleştirildi.

Polis, av tüfeğiyle ateş eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.