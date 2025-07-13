Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan makilik ve ormanlık alandaki yangın, itfaiye ekipleri ve helikopterlerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları devam edecek.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapılacak.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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