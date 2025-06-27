Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri ve helikopterle yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından kontrol altında alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Dörtyol ilçesi Çökek Yaylası'nda, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla, havadan ise helikopterle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: DÖRTYOL,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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