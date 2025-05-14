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Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Arsuz ilçesi Konacık mevkisinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

HATAY'ın Arsuz ilçesi Konacık mevkisinde çıkan orman yangını ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Arsuz ilçesi Konacık mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına helikopter ve uçaklarla havadan, çok sayıda arazöz ve personelle de karadan müdahale başlatıldı. Yangın, ekiplerin yoğun çabalarıyla çevreye yayılmadan kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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