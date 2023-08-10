Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Antakya ilçesinde bulunan Habib-i Neccar Dağı'nda çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının evlere sıçramaması için havadan ve karadan yapılan müdahaleler başarılı oldu.

Hatay'da evlere yakın bir noktada çıkan orman yangınını ekipler kısa sürede havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına aldı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Antakya ilçesinde bulunan Habib-i Neccar Dağı'nda meydana geldi. Ekipler kısa sürede yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Aşırı rüzgarın olduğu bölgede yangının evlere sıçramaması için ekipler çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirdi. - HATAY