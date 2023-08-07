Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Yangın, Alibeyçağıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İtfaiye arazözleri, orman arazözleri ve bir helikopter yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, Kırıkhan ilçesine bağlı Alibeyçağıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye 2 itfaiye arazözü, 4 orman arazözü ve bir helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması yapıldığı bildirildi. - HATAY