Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Yangın, Alibeyçağıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İtfaiye arazözleri, orman arazözleri ve bir helikopter yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı.