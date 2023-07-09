Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın, Antakya ilçesi Uzunalıç mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alandan alevler yükseldiğini vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Havanın rüzgarlı olmamasıysa ekiplerin işini kolaylaştırdı.