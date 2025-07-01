Hatay'da Orman Yangını: İtfaiye Ekibi Alevler İçinde Kaldı
Hatay'da çıkan orman yangınında itfaiye aracı alevler arasında kaldı. Ekip, telsizle yardım istedi ve dualar ederek güvenli alana ulaştı.
Hatay'da dün çıkıp, 3 mahallede etkili olan orman yangınında itfaiye aracı, alevlerin arasında kaldı. Mesai arkadaşlarından telsizle yardım isteyen itfaiye personeli, araçtaki başka bir personel tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Dualar ederek alevlerin arasından geçen ekip bir süre sonra güvenli alana ulaştı. Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile yoğun mesai sürdüren itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.
Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel