Hatay'da Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu
Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Bölgeye acil olarak çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.
Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde, akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için karadan ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel