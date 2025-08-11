Hatay'da Orman Yangını Başladı

Yayladağı ilçesinin Aslanyazı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

İlçenin Aslanyazı Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyeye ait çok sayıda arazöz ile orman işçisi bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Haber: Alican GÜMÜŞ-Emek ÇAKILLI/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
