HATAY'DA ORMAN YANGINI (9)

BAKAN YERLİKAYA HATAY, MERSİN VE ÇANAKKALE YANGINLARIYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da yangın bölgesine gelerek bilgi aldı. Yerlikaya ve Yumaklı, daha sonra ülke genelinde devam eden Hatay, Çanakkale ve Mersin'deki orman yangınları hakkında bilgi verdi.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ, BAHÇE TEMİZLİĞİ İÇİN YAKILAN ATEŞ; İKİ GÖZALTI

HATAY'DAKİ YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ, BAHÇE TEMİZLİĞİ İÇİN YAKILAN ATEŞ; İKİ GÖZALTI

'ÇANAKKALE'DE 500 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ'

'7 EV YANDI'

YERLİKAYA: İKİ KİŞİ YAKALANDI

'MERSİN'DE 25 KONUT TAHLİYE EDİLDİ, 5 EV YANDI'

Çanakkale merkez Kızılkeçili köyünde çıkan orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı Kemer köyü mevkisinde yaşayan vatandaşları tahliye ettiklerini belirten Yerlikaya, "Valilik, müracaat eden tüm vatandaşlarımızı misafir ediyor yurdumuzda. Hemen akabinde bir 10-15 dakika sonra Mersin Gülnar Kavaklı köyü Kavakoğlu Mahallemizde orman yangını çıktı. 25 Konut burada tedbir amaçlı tahliye edildi. Maalesef 5 ev yandı. Orada aynı burada olduğu gibi valiliğimiz, orman bölgemiz, yine Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD Başkanlığımız ve tüm kurum ve kuruluşlar seferberlik halinde yangının olumsuz tesirinin bir an önce gidermeye yönelik gayret gösteriyor. Meteoroloji uyarıyor arkadaşlar, artı iklim değişikliği. Sıcaklar hiçbir zaman eski sıcaklar gibi değil maalesef, kuvvetli aşırı yağışlar da hiçbir şekilde eski yağışlar gibi değil. Dolayısıyla meteorolojik uyarılara çok hassasiyet göstermemiz lazım. Nemin düştüğü ortamlarda, orman yangınları riskinin arttığı bu ortamlarda en ufak bir kıvılcımın nelere mal olduğunu, başımıza neler getirdiğini maalesef üzülerek görüyoruz. Tekrarından Allah hepimizi korusun diyoruz. Ben, ismini bildiğim, bilmediğim emek sarf eden, burada vatandaşlarımızla bu yangın söndürme faaliyetlerine katılan çok gönüllü kardeşlerimiz olduğunu da biliyorum. Burada ve diğer tüm yangınlarda olduğu gibi her birinden Allah razı olsun diyorum. Son söz Çanakkale ve Mersin Gülnar'da yangına sebebiyet verme ile ilgili ne ise o konu, jandarmamız tıpkı burada başardığı gibi orada da bunu aydınlatma noktasında titizlikle çalışıyor. Gelişmelerden yine kamuoyuna bilgi arz edeceğiz" dedi.