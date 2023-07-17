Hatay'da orman yangını (9)

ARAZÖZ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 1 BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ

Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarına destek için bölgeye giden bir arazözün, otomobille çarpıştığı, kazada otomobildeki bebeğin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Çanakkale merkez Kızılkeçili köyünde çıkan orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı Kemer köyü mevkisinde yaşayan vatandaşları tahliye ettiklerini belirten Yerlikaya, "Valilik, müracaat eden tüm vatandaşlarımızı misafir ediyor yurdumuzda. Hemen akabinde bir 10-15 dakika sonra Mersin Gülnar Kavaklı köyü Kavakoğlu Mahallemizde orman yangını çıktı. 25 Konut burada tedbir amaçlı tahliye edildi. Maalesef 5 ev yandı. Orada aynı burada olduğu gibi valiliğimiz, orman bölgemiz, yine Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD Başkanlığımız ve tüm kurum ve kuruluşlar seferberlik halinde yangının olumsuz tesirinin bir an önce gidermeye yönelik gayret gösteriyor. Meteoroloji uyarıyor arkadaşlar, artı iklim değişikliği. Sıcaklar hiçbir zaman eski sıcaklar gibi değil maalesef, kuvvetli aşırı yağışlar da hiçbir şekilde eski yağışlar gibi değil. Dolayısıyla meteorolojik uyarılara çok hassasiyet göstermemiz lazım. Nemin düştüğü ortamlarda, orman yangınları riskinin arttığı bu ortamlarda en ufak bir kıvılcımın nelere mal olduğunu, başımıza neler getirdiğini maalesef üzülerek görüyoruz. Tekrarından Allah hepimizi korusun diyoruz. Ben, ismini bildiğim, bilmediğim emek sarfeden, burada vatandaşlarımızla bu yangın söndürme faaliyetlerine katılan çok gönüllü kardeşlerimiz olduğunu da biliyorum. Burada ve diğer tüm yangınlarda olduğu gibi her birinden Allah razı olsun diyorum. Son söz Çanakkale ve Mersin Gülnar'da yangına sebebiyet verme ile ilgili ne ise o konu, jandarmamız tıpkı burada başardığı gibi orada da bunu aydınlatma noktasında titizlikle çalışıyor. Gelişmelerden yine kamuoyuna bilgi arz edeceğiz" dedi.

Anıl ATAR- Yusuf KANTARLI/ BELEN (Hatay),