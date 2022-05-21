Hatay'da orman yangını (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı - Ufuk Aktuğ - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINDAHatay'ın Belen ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahaleler sonucu kontrol alındı.

KONTROL ALTINDA

Hatay'ın Belen ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahaleler sonucu kontrol alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, Belen, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title