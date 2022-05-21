Hatay'da orman yangını (2) - Haberler

KONTROL ALTINDA

Hatay'ın Belen ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahaleler sonucu kontrol alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.