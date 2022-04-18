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Ormanlık alanda yangın çıktı

AA - Mustafa Özer - Güncel
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

DÖRTYOL, HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Konaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler ile arazöz ve su tankı yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ormanlık alanda yangın çıktı

Ormanlık alanda yangın çıktı

Ormanlık alanda yangın çıktı

Ormanlık alanda yangın çıktı

Ormanlık alanda yangın çıktı

Ormanlık alanda yangın çıktı

Ormanlık alanda yangın çıktı

Ormanlık alanda yangın çıktı

Ormanlık alanda yangın çıktı

AA / Mustafa Özer - Güncel

Dörtyol, Yangın, Hatay, Güncel, Haberler

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