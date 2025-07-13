Hatay'da Orman Yangını

Hatay'da Orman Yangını
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Hatay'ın Antakya ilçesindeki Habibi Neccar Dağı eteklerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

HATAY'da Habibi Neccar Dağı eteklerinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Antakya ilçesi Dağ Mahallesi Habibi Neccar Dağı eteklerinde saat 13.20 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevlere karadan ve havadan müdahale başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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