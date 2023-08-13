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Hatay'da orman yangını

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay'da orman yangını

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Sarıseki Mahallesi Kaledibi Yaylasında öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören yayla sakinleri orman ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ferit Savaş - Güncel

İskenderun Hatay Güncel Haberler

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