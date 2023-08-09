Hatay'ın Defne ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı. Defne ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için 8 tane arazöz, 3 su tankı, 3 helikopter, 5 ilk müdahale aracı ve 50 personel ile müdahale ediliyor.

Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Defne ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.

Defne ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine orman müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına kısa sürede hem havadan hem de karadan müdahale başladı. Yangını söndürmek için 8 tane arazöz, 3 su tankı, 3 helikopter, 5 ilk müdahale aracı ve 50 personel ile müdahale ediliyor.