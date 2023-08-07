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Hatay'da orman yangını

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Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan ekipler müdahale ediyor

Hatay'da orman yangını

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan ekipler müdahale ediyor

HATAY - Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan ekipler müdahale ediyor.

Hatay'ın Tahtaköprü Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen orman ekiplerine bildirdi. Yangının bildirilmesi üzerine 15 arazöz, 2 su tankı, 2 helikopter ile yangına müdahale başladı. Ormanlık alanda devam eden yağını söndürmek için ekiplerin hemen karadan hem de havadan müdahalesi devam ediyor. Yangının aşırı sıcak havanın etkisiyle de büyüdüğü öğrenildi. Yangının yerleşim yerlerine de yakın olması halkı tedirgin ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Güncel

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