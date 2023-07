HATAY'DA ORMAN YANGINI

Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarına destek için bölgeye giden bir arazözün, otomobille çarpıştığı, kazada otomobildeki bebeğin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

BAKAN YERLİKAYA HATAY, MERSİN VE ÇANAKKALE YANGINLARIYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da yangın bölgesine gelerek bilgi aldı. Yerlikaya ve Yumaklı, daha sonra ülke genelinde devam eden Hatay, Çanakkale ve Mersin'deki orman yangınları hakkında bilgi verdi.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ, BAHÇE TEMİZLİĞİ İÇİN YAKILAN ATEŞ; İKİ GÖZALTI

Bakan Yerlikaya, Belen'deki orman yangınının Soğukoluk Mahallesi'nde bir evde iki kişinin bahçe temizliği için yaktığı ateşten çıktığını belirtip, iki kişinin jandarma tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

HATAY'DAKİ YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ, BAHÇE TEMİZLİĞİ İÇİN YAKILAN ATEŞ; İKİ GÖZALTI

Belen ilçesinde saat 14.00 sıralarında başlayıp, büyüyerek devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgeye geldi. Bakanlar, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Belen'deki yangına 8 dakika içinde müdahale edildiğini belirten Bakan Yumaklı, nemin ve rüzgarın yangının büyümesinde etkili olduğunu söyledi. Orman Genel Müdürlüğü'nün 450 personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da desteğiyle yangına müdahaleye devam edildiğini dile getiren Bakan Yumaklı, "Akşam 19.00 sıralarında söylemiştim, enerjisi düşmeye başladı diye. Şu an itibariyle çok lokal bazı yerlerde devam ediyor olmakla birlikte çok şükür büyük bir risk olmadığını söyleyebilirim. Ancak bu her şeyim bitti, yangın tamamen kontrol altına alındı anlamına gelmez. Hem gecenin ilerleyen saatlerinde oluşabilecek hava şartları hem de nemle alakalı sıkıntılı bir durum, belki yine riskli bir durum oluşturabilir. Ama şu an itibariyle yaklaşık etkilenen alanın 230 hektara çıktığı ile ilgili bizim arkadaşlarımızın ölçümü vardı. Şu an itibariyle bu yaklaşık 100 hektarlık bir alana doğru inmiş vaziyette. An itibariyle büyük bir risk olduğunu söylememek ile beraber arkadaşlarımızın tamamıyla yangını kontrol altına almakla iligi çabaları devam etmekte" diye konuştu.

'ÇANAKKALE'DE 500 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ'

Çanakkale'de saat 16.27'de başlayan yangında 500 hektarlık alanın etkilendiğini aktaran Bakan Yumaklı, bu bölgede gece görüşlü 2 hava aracıyla havadan müdahaleye devam edildiğini söyledi. Saat 17.00 sıralarında ise Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangının başladığını belirten Yumaklı, ilk olarak 12 hava aracıyla müdahale edildiğini, şu an ise gece görüşlü 3 hava aracıyla müdahalenin sürdüğünü açıkladı. Saat 06.00'dan bu ana kadar orta ve üstü ölçeklerde 19 yangının çıktığını ifade eden Yumaklı, bunlardan 16'sının kontrol altına alındığını, şu anda devam eden 3 yangına konsantre olduklarını sözlerine ekledi.

'7 EV YANDI'

Yangınlarda şu ana kadar yaralanan kimsenin olmadığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Belen'deki orman yangının başladığı andan itibaren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın konuyu takip ettiğini, kendilerinin de tüm kuruluşlarıyla destek verdiklerini dile getirdi. Orman yangınlarında ciğerlerinin yandığını aktaran Yerlikaya, "Çok büyük üzüntü duyuyoruz ama bir seferberlik ortamında tüm kurum ve kuruluşlar hemen olay yerine gidiyorlar. Yangının büyümemesi için çok büyük bir gayret gösterildi. İnşallah enerjisi düşen bu yangının tez zamanda sönmesini murad ediyoruz. Üzüntüyle şunu söylememiz lazım, yanan 7 evimiz var. 4 araçta da hasar var. AFAD, bunlarla ilgili gerekli çalışmalara yarın sabahtan itibaren başlayacak" dedi.

YERLİKAYA: İKİ KİŞİ YAKALANDI

Yangının sebebinin nereden kaynaklandığı ile ilgili jandarmanın başından beri titizlikle çalıştığını sözlerine ekleyen Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Eldeki bilgiler ve görgü tanıkları ışığında Soğukoluk Mahallemiz Armutçuk mevkisinde bir evde iki kişi, bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi ile ilgili yaptıkları çalışmadan sonra bir ateş yakıyorlar. Maalesef onu kontrol edemiyorlar. Dolayısıyla bu ciğerlerimizin yanmasına vesile oluyorlar. Dolayısıyla adli soruşturma başlatıldı ve bu vatandaşlar hakkında da şu anda yakalama kararı verildi ve yakalandı."

'MERSİN'DE 25 KONUT TAHLİYE EDİLDİ, 5 EV YANDI'

Çanakkale merkez Kızılkeçili köyünde çıkan orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı Kemer köyü mevkisinde yaşayan vatandaşları tahliye ettiklerini belirten Yerlikaya, "Valilik, müracaat eden tüm vatandaşlarımızı misafir ediyor yurdumuzda. Hemen akabinde bir 10-15 dakika sonra Mersin Gülnar Kavaklı köyü Kavakoğlu Mahallemizde orman yangını çıktı. 25 Konut burada tedbir amaçlı tahliye edildi. Maalesef 5 ev yandı. Orada aynı burada olduğu gibi valiliğimiz, orman bölgemiz, yine Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD Başkanlığımız ve tüm kurum ve kuruluşlar seferberlik halinde yangının olumsuz tesirinin bir an önce gidermeye yönelik gayret gösteriyor. Meteoroloji uyarıyor arkadaşlar, artı iklim değişikliği. Sıcaklar hiçbir zaman eski sıcaklar gibi değil maalesef, kuvvetli aşırı yağışlar da hiçbir şekilde eski yağışlar gibi değil. Dolayısıyla meteorolojik uyarılara çok hassasiyet göstermemiz lazım. Nemin düştüğü ortamlarda, orman yangınları riskinin arttığı bu ortamlarda en ufak bir kıvılcımın nelere mal olduğunu, başımıza neler getirdiğini maalesef üzülerek görüyoruz. Tekrarından Allah hepimizi korusun diyoruz. Ben, ismini bildiğim, bilmediğim emek sarf eden, burada vatandaşlarımızla bu yangın söndürme faaliyetlerine katılan çok gönüllü kardeşlerimiz olduğunu da biliyorum. Burada ve diğer tüm yangınlarda olduğu gibi her birinden Allah razı olsun diyorum. Son söz Çanakkale ve Mersin Gülnar'da yangına sebebiyet verme ile ilgili ne ise o konu, jandarmamız tıpkı burada başardığı gibi orada da bunu aydınlatma noktasında titizlikle çalışıyor. Gelişmelerden yine kamuoyuna bilgi arz edeceğiz" dedi.