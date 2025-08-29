Hatay'da Orman Yangını 16 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

HATAY'da Habib-i Neccar Dağı'nda çıkan orman yangını, 16 saat sonra kontrol altına alındı.

Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağı'nda dün saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Ekiplerin, söndürme çalışmasında havanın kararmasıyla havadan müdahaleyi ara verildi. Gece boyunca karadan devam eden söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla hava araçları da katıldı. Yangın, saat 07.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.