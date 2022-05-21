Hatay'da orman yangını (1) - Haberler

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Hatay'da orman yangını (1)

Demirören Haber Ajansı - Ufuk Aktuğ - Güncel
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Hatay'da orman yangını (1)

HATAY'ın Belen ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

HATAY'ın Belen ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere, itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, yangının söndürülmesi için ekipler müdahal ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Güncel

İtfaiye, Belen, Güncel, Haberler

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