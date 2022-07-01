Hatay'da okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı Hatay'ın Antakya ilçesinde okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Hatay'ın Antakya ilçesinde okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Derince Mahallesi'ndeki liseden çeşitli malzemeler çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda A.F.K, S.H, H.B. ile A.K. gözaltına alındı. Adreslerde okuldan çalındığı belirlenen demir kapı, merdiven korkuluğu ve kalorifer peteği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.F.K, H.B. ve A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Cem Genco - Güncel Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay Güncel Haberler

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