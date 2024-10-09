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Hatay'da Okul Önünde Torpil Patlatan Öğrencilere Saldırı

Hatay'da Okul Önünde Torpil Patlatan Öğrencilere Saldırı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, okuldan çıkan öğrencilerin torpil patlatmasına tepki gösteren bir kişi, çocuklara saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve polis incelemesi başlatıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, okuldan çıkarken torpil patlattığını öne sürdüğü öğrencilere saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay Kurtderesi Mahallesi'nde bulunan Adem Nural Ortaokulu'nun önünde meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıkan öğrenciler, torpil patlattı. Duruma tepki gösteren ve sesten rahatsız olduğunu söyleyen kimliği belirsiz bir kişi ise çocuklara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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