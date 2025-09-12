Hatay'da Okul Çevresinde Kaçak Sigara Satışı Yapıldığı Tespit Edildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde okul çevresinde kaçak sigara satan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okullarda ve okul çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında, öğrencilerin sağlığını tehdit eden kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, Sutaşı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yaptığı aramada 52 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 9 bin içi tütün doldurulmuş makaron, 25 elektronik sigara, 155 kilogram nargile tütünü ve 8 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.