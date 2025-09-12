Haberler

Hatay'da Okul Çevresinde Kaçak Sigara Satışı Yapıldığı Tespit Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, jandarma ekipleri okul çevresinde kaçak sigara satan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada çok sayıda tütün ve tütün mamülü ele geçirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde okul çevresinde kaçak sigara satan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okullarda ve okul çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında, öğrencilerin sağlığını tehdit eden kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, Sutaşı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yaptığı aramada 52 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 9 bin içi tütün doldurulmuş makaron, 25 elektronik sigara, 155 kilogram nargile tütünü ve 8 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi

Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferde son gün savaşı! Süper Lig devleri aynı isim için yarışıyor

Transferde son gün savaşı! Süper Lig devleri aynı isim için yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.