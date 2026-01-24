Haberler

Hatay'da "nitelikli yağma" iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı

İskenderun ilçesinde, nitelikli yağma suçlamasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Operasyon sırasında mağdurdan zorla alınan 35 bin 750 lira, cep telefonu ve bıçak ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "nitelikli yağma" iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli yağma" olayına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, mağdurdan zorla alınan ve hesabından çekilen 35 bin 750 lira ile cep telefonu ve bıçak ele geçirildi.

Ekipler, A.C, E.B, H.S, H.T, H.D. ve H.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

