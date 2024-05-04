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Belen'de nesli tehlike altındaki lekeli semender görüldü

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Hatay'ın Belen ilçesinde, 'Türk semenderi' olarak da bilinen nesli tehlike altındaki lekeli semender, Soğukoluk Mahallesi'nde bir kişi tarafından otların üzerinde görüldü. Ancak semender, bir süre sonra gözden kayboldu.

Hatay'ın Belen ilçesinde "Türk semenderi" olarak da bilinen nesli tehlike altındaki lekeli semender görüldü.

Soğukoluk Mahallesi'nde kırsal alanda bir kişi otların üzerinde korumada öncelikli lekeli semendere rastladı.

Nesli tehlike altındaki semender, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Güncel

Hatay Belen Hayvanlar Çevre Doğa Güncel Haberler

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