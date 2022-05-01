Hatay'da nehre giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu - Haberler

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Hatay'da nehre giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da nehre giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde nehre giren çocuğun cesedi bulundu.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde nehre giren çocuğun cesedi bulundu.

Üzümdalı Mahallesi'nde serinlemek için Asi Nehri'ne giren Suriye uyruklu 14 yaşındaki Yahya Rayya, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi'nin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu Rayya'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Çocuğun cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

AA / Salim Taş - Güncel

Asi Nehri, Antakya, Suriye, Hatay, Güncel, Haberler

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