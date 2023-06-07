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Hatay'da narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

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Samandağ'da narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Samandağ'da narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Liman Mahallesi'ndeki 8 dönümlük narenciye ekili arazide, sahibinin topladığı çalıları bahçenin kenarında yakarken alevlerin ağaçlara sıçraması sonucu yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bahçeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, bahçede bulunan portakal ve mandalina ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel

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