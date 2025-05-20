Hatay'da Müzeler Haftası Etkinlikleri Başladı

Hatay'da Müzeler Haftası Etkinlikleri Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da düzenlenen Müzeler Haftası etkinliklerinde Vali Mustafa Masatlı, müzelerin kültürel bellek taşıyıcısı olduğuna ve eğitimle toplumsal katılımı artıran önemli mekanlar olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca, deprem sonrası müzelerin yeniden inşası için devletin yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çekti.

Hatay'da "Müzeler Haftası" düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, bir milletin kendini tanıması, tarihini bilmesi ve kültürünü içselleştirmesinin, ancak müzeler gibi bellek taşıyıcı kurumlarla mümkün olduğunu söyledi.

Müzelerin, yalnızca geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin inşasında da stratejik öneme sahip olduğunu belirten Masatlı, "Müzeler yalnızca geçmişi belgeleyen, arşivleyen ve sergileyen kurumlar değil, aynı zamanda toplumun kültürel sermayesini yeniden inşa eden, eğitimle iç içe geçmiş, geçmişle bugün arasında dinamik bir bağ kurarak toplumsal katılımı teşvik eden aktif öğrenme ortamlarıdır." diye konuştu.

Masatlı, insanlık tarihinin en eski ve en köklü yerleşim alanlarından biri olan Hatay'ın arkeolojik, tarihi ve kültürel zenginlik bakımından da bir açık hava müzesi olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde müzelerin de çok hasar aldığını vurgulayan Masatlı, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve riyasetinde güçlü devletimiz tüm alanlarda olduğu gibi kültürel alanlarımızın da yeniden ihya, inşa ve imarında önemli çalışmalar içerisindedir." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç de müzelerin sadece geçmişi saklayan alanlar olmadığını, toplumsal belleği canlı tutan, kimliği geleceğe taşıyan hafıza merkezleri olduğunu söyledi.

Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi orkestrasının müzik dinletisi sunduğu etkinlikte, Zamanın Tanıkları-Hatay'ın Kadim Eserleri Sergisi'nin açılışı da yapıldı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
İspanya'da mobil şebekeler çöktü

İspanya'da yeni kriz! Mobil şebekelerin tümü çöktü
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

Avrupa'dan gündem yaratacak Suriye kararı! Bir dönem sona eriyor
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar

Hastalıktan ölen köpekleri ağıt yakarak mezardan çıkarmaya çalıştılar
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
Ömrü 15 gün, koparmanın cezası 557 bin lira

Aman dikkat! Ömrü 15 gün, koparmanın cezası ise 557 bin lira
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti

Hünel kardeşlerin acı günü: En kıymetlimizi kaybettik
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
Diddy'nin otel odası ortaya çıktı: Kanıt niteliğinde görüntüler şok etti!

Diddy'nin skandal otel odası ortaya çıktı! Kanıt niteliğinde görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.