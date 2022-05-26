Hatay'da mutfak malzemeleri arasında 1400 uyuşturucu hap bulundu - Haberler

Hatay'da mutfak malzemeleri arasında 1400 uyuşturucu hap bulundu
AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde mutfak malzemeleri içerisine gizlenmiş 1400 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde mutfak malzemeleri içerisine gizlenmiş 1400 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Polis, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Gündüz Mahallesi'ndeki bir ikamete baskın yaptı.
Ekipler, adresteki aramada bakliyat ve çeşitli gıda malzemeleri içerisine gizlenmiş 1400 uyuşturucu hap buldu.
Ev sahibi F.Ç. ile evdeki F.A. gözaltına alındı.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel