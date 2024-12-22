İskenderun'da Müstakil Evde Yangın Çıktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kocatepe Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, evde hasar meydana geldi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.
Kocatepe Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Küçük Caddesi'nde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.???????
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel