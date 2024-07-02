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Hatay'da mültecilere karşı gösteriler

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Hatay'ın Antakya ve Kırıkhan ilçelerinde toplanan vatandaşlar, mültecilere karşı gösteriler düzenledi. Kırıkhan'da bazı Suriyeli işyerleri ateşe verildi.

HATAY'ın merkez ilçesi Antakya ile Kırıkhan'da toplanan vatandaşlar, mülteciler aleyhine sloganlar attı. Kırıkhan'da Suriyelilere ait bazı işyerleri ateşe verilirken, her iki ilçede güvenlik güçlerinin müdahalesi ile olaylar büyümeden sonlandırıldı.

Suriye'de Türk bayrağına ve Türk TIR'larına yapılan çirkin saldırı sonrası Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da toplanan bir grup vatandaş, mülteci karşıtı gösteriler yaptı. Türk bayraklarıyla sokağa dökülen bazı vatandaşlar, "Ülkümde mülteci istemiyorum" diyerek konvoy oluşturdu. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, topluluk Suriye aleyhine sloganlar attıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.

KIRIKHAN'DA SURİYELİLERE AİT BAZI İŞYERLERİ ATEŞE VERİLDİ

Kırıkhan ilçesinde ise saat 22.30 sıralarında Hassa, Kanatlı, Nuriye Civelek ve Reyhanlı caddelerinin kesiştiği kavşakta toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla konvoy oluşturdu. Topluluk, mülteciler aleyhine sloganlar atarken, Cumhuriyet Mahallesinde küçük bir grup, Suriye uyruklu vatandaşlara ait manav dükkanını ateşe verdi. Bayırbucak Caddesi'nde iki telefonu dükkanı da yine kalabalık tarafından tahrip edildi. Suriyeli mültecilere ait cep telefonu aparatlarının satışının yapıldığı iş yerinin camları kırılıp, eşyalar dağıtıldı. Manav dükkanında çıkartılan yapgın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, tahrip edilen cep telefonu dükkanlarının bulunduğu bölge ise polis tarafından korumaya alındı. Olaylara karıştığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Bayırbucak Caddesi'nde toplanan kalabalık, polis ikazlarının ardından dağıldı. Olaylar büyümeden sona erdirilirken, güvenlik güçleri önlemlerini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kırıkhan Antakya Suriye Hatay Güvenlik Göçmenler Politika Güncel Haberler

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