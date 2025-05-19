Hatay'da Motosiklet Yarışı Yapan İki Sürücüye 96 Bin Lira Ceza

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde motosikletle yarış yaptıkları belirlenen 2 sürücüye 96 bin 225 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özsoğuksu Mahallesi Kırıkhan-Topboğazı kara yolunda 2 kişinin motosikletle yarış yapmalarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 31 AZM 17 ve 31 ARJ 369 plakalı motosikletleri Ö.B. ile M.S.B'nin kullandığını tespit etti.

Sürücülere 96 bin 225 lira ceza kesildi.