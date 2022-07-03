Hatay'da motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine kask dağıtıldı
Hatay'da motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine kask dağıtıldı.
Hatay'da motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine kask dağıtıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek yerlerinde seyir halinde olan motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerini durdurdu.
Ekipler, sürücülere ve yolculara güvenli sürüş için kask takmaları uyarısında bulundu.
Sürücü ve yolculara bilgilendirici broşür de veren ekipler, 16 sürücüye kask hediye etti.
AA / Salim Taş - Güncel