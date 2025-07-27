Hatay'da Motosiklet ve Beton Mikseri Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir motosikletin beton mikseriyle çarpışması sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Antakya-Reyhanlı yolunda meydana geldi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü.

M.A.M. (44) idaresindeki 31 ASD 487 plakalı beton mikseri, Antakya- Reyhanlı yolunun Arkeoloji Müzesi mevkisinde, Ali Uçman'ın (43) kullandığı 31 AGE 862 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklette yolcu konumunda bulunan Mustafa Arzu'nun (30) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ali Uçman ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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